Вашингтон, 24 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Российские граждане, которые хотят получить иммиграционную визу в Соединенные Штаты, должны направлять свои заявки в американское посольство в Варшаве из-за приостановки обработки таких обращений в диппредставительствах США в РФ. Это следует из обнародованного 21 октября документа на сайте ведомства.

Sefaratamrica.com Виза США

В документе граждане России отнесены к категории Homeless Nationalities (дословно «бездомные национальности» — ред.), к каковой обычно относятся граждане стран, на территории которых нет американских посольств или ситуация в этих государствах, по мнению американского Госдепа, не позволяет дипломатам обрабатывать заявления на получение визы США из-за сокращения численности сотрудников консульства.

Также, помимо граждан РФ, в указанную категорию попали жители Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена. При этом заявки на иммиграционную визу в США эти люди могут подать в американских консульских учреждениях в других странах. В случае с российскими гражданами уточняется, что они могут это сделать в Варшаве.

Напомним, США должны были с 1 августа сократить численный состав своей дипмиссии в России и привести их в соответствие с новыми требованиями, согласно которым Вашингтону запрещено нанимать на работу граждан РФ и третьих стран. Посол США в России Джон Салливан разъяснил, что из-за этих мер численность работников дипмиссий в РФ сократится до 120 человек и станет невозможно оказывать в полном объёме консульские услуги.

Такие правила были установлены Россией в ответ на санкции, введённые США в апреле текущего года. Российский МИД заявил, что санкционный курс США противоречит интересам обеих сторон.