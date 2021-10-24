Кызыл, 24 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. В половине случаев носителями оказались дети до 17 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус

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«Из 73 заболевших мужчин — 32, женщин — 41. По возрасту: детей до 17 лет — 37, от 18 до 49 лет — 20, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 8», — уточнили в ведомстве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 13 369.

В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 426 пациентов, в том числе 67 детей и 10 беременных женщин. К аппаратам ИВЛ подключены 24 тяжёлых больных. Занятость коечного фонда составила 82%.