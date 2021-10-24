Улан-Удэ, 24 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 61 999, из которых почти половина пришлась на жителей Улан-Удэ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки выявлено 157 новых носителей. 134 человека были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии. Остальные входили в число контактных лиц, либо были проверены с профилактической целью и по эпидемиологическим показаниям.