Вашингтон, 24 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. НАТО ввело в режим полномасштабного использования военный аэродром в Лиелварде в Латвии. Об этом сообщает Интерфакс.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях», — приводит агентство заявление альянса.

Истребители стран-членов альянса, совершающие патрулирование региона, будут использовать новый аэродром в качестве запасной взлетно-посадочной площадки.