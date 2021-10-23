Санкт-Петербург, 23 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, курирующий в Смольном в том числе сферу культуры, подтвердил, что театры и музеи Северной столицы продолжат свою работу в период локдауна, объявленного в период с 30 октября по 7 ноября. Но попасть в них смогут только обладатели QR-кодов.

Дарья Драй ИА REGNUM Русский музей

Как уже сообщалось, со следующей субботы, 30 октября, в Петербурге будет временно приостановлена работа большинства предприятий общественного питания, непродовольственной розничной торговли, предприятий сферы услуг и развлекательных заведений.

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«Но у меня есть хорошие новости для истинных петербуржцев и ценителей прекрасного. Во время девятидневных каникул вы сможете посетить театры и музеи! Для этого нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, медотвод», — сообщил Борис Пиотровский на своей странице в соцсети.

Он порекомендовал использовать эти дни с пользой.