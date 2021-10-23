Ханты-Мансийск, 23 октября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. В Югре 22 октября обнаружили 249 заразившихся коронавирусом. Новые случаи зафиксированы в 22 муниципалитетах, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Из них у 17 выявили пневмонию, а у 230 — ОРВИ. Не было симптомов у двух граждан.

Всего в Югре выявили уже 80 068 заразившихся. Вылечились 75 239 пациентов, а от COVID-19 скончались уже 1260 граждан.