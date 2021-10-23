Тегеран, 23 октября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Дипломат поблагодарил своего коллегу за освобождение двух иранских водителей, арестованных в Азербайджане.

«В ходе разговора Абдоллахиян, ссылаясь на недавние конструктивные контакты между двумя министрами, высоко оценил освобождение двух иранских водителей, задержанных в Азербайджане, и назвал это действие конструктивным шагом, который может предоставить необходимую основу для дальнейшего разрешения недоразумений», — отмечается в заявлении.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали двух водителей грузовых автомобилей из Ирана при попытке проехать в Карабах из Армении. Арестованных обвинили в контрабанде.