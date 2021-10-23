Новосибирск, 23 октября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Жестокое обращение по отношению к детям со стороны взрослых недопустимо. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, комментируя инцидент с избиением ребёнка охранником магазина в Новосибирске.

Жестокое обращение с детьми

«Где бы это ни происходило, в каких учреждениях и общественных местах, у нас, взрослых, должна быть выдержка, понимание того, что перед нами ребёнок, несовершеннолетний, что за его поступки до 18 лет отвечают законные представители — родители. Даже если со стороны несовершеннолетнего есть какие-то нарушения, нужно разбираться не с ним, а выходить на родителей, привлекать органы профилактики, чтобы устранить ту ситуацию, в которую попал ребёнок. Мы будем работать над тем, чтобы права ребенка были защищены. Со стороны аппарата уполномоченного пострадавшему будет оказана вся необходимая помощь: консультативная, правовая. Мы возьмем на контроль его состояние здоровья, свяжемся с медицинским учреждением. Также предстоит выяснить, что за семья, в которой он воспитывается, в каких условиях ребенок проживает, как он учится, состоял или раньше на профилактическом учете. Но жестокое обращение по отношению к детям со стороны взрослых недопустимо. Каждый подобный случай — это ЧП», — сказала детский омбудсмен.

Отметим, что по данным регионального управления СКР днем 19 октября в одном из магазинов Дзержинского района Новосибирска охранник подошёл к ребёнку, который выбирал товар, стал его оскорблять, хватать за одежду, заламывать руки, нанес мальчику удар рукой в область спины. В настоящее время подросток проходит медицинское обследование. По факту причинения телесных повреждений ребёнку работником охранного предприятия проводится доследственная проверка.