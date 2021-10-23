Оренбург, 23 октября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области 22 октября обнаружили 406 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщает оперштаб.

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Всего в регионе зафиксировано уже 86 105 таких случаев. Выздоровели 74 004 человека.

Госпитализированы 3065 человек. От COVID-19 скончались уже 2419 граждан.