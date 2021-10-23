Киев, 23 октября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 23 229 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 748 614.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 483 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 63 486.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 369 695 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 13 927 353 теста на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 23 тыс. носителей коронавируса.