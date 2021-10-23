Салехард, 23 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 22 октября обнаружили 129 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 53 094 носителя. Выздоровели 50 263 человека.

Госпитализированы 860 граждан, в том числе 24 подключены к аппаратам ИВЛ. 734 пациента уже скончались от COVID-19.