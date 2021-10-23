Берлин, 23 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что её взгляды начали расходиться со взглядами президента России Владимира Путина ещё в 2001 году, когда российский лидер выступил в бундестаге. Об этом Меркель сказала в интервью Süddeutsche Zeitung.

Archive.government.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

Меркель спросили, считала ли она, когда вступала в должность канцлера в 2005 году, возможным построить с Владимиром Путиным доверительные отношения. Пока ещё канцлер Германии ответила, что она с самого начала поняла, что у нее есть серьезные разногласия с Путиным.

«Мне всегда было ясно, что между нами имеются существенные различия. Для российского президента распад Советского Союза — это трагическое событие, мы, напротив, почувствовали радость окончания холодной войны, радость немецкого и европейского единства», — сказала Меркель.

Далее Меркель добавила, что в то время она ещё не могла себе представить, что Путин якобы «аннексирует Крым» и что в Донбассе, «почти на рубеже Евросоюза», дело дойдет до настоящего военного противостояния.

Напомним, что в далеком теперь уже 2001 году Владимир Путин выступил в бундестаге. Тогда он говорил, что Россия — самая что ни на есть европейская держава, однако многие важнейшие решения в Европе принимаются без её участия. Путин тогда призвал отказаться от шаблонов холодной войны и быть равноправными партнерами как европейской, так и мировой архитектуры безопасности. Ни в Германии, ни на Западе в целом к словам президента России не прислушались.