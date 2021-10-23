Пермь, 23 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Пермском крае 22 октября обнаружили 634 носителя коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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Всего в крае выявили уже 114 448 заразившихся. Вылечились 97 776.

В тяжёлом состоянии госпитализированы 560 пациентов, в том числе 225 подключены к аппаратам ИВЛ. От COVID-19 скончались уже 5543 человека.