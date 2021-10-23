Москва, 23 октября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Совместные учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021» в Таджикистане прошли на высоком профессиональном уровне и способствовали укреплению боевого содружества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Mil.ru Андрей Картаполов

«Прошедшие учения продемонстрировали высокий уровень взаимодействия между воинскими контингентами государств — членов ОДКБ, слаженность органов управления и подразделений, достижение оперативной совместимости сил и средств, а также показали всему миру единство взглядов государств — членов ОДКБ на существующие вызовы и угрозы», — отметил Картаполов.

Глава комитета Госдумы посетил учения в качестве наблюдателя.

В ходе визита состоялась встреча представителей координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств ОДКБ при совете ПА ОДКБ с руководством министерства обороны Республики Таджикистан. Также парламентарии ознакомились с техникой и вооружением личного состава коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В учениях принимают участие воинские контингенты государств — членов организации, состоящие из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой. Всего 4 тыс. человек и более 500 единиц техники, в том числе самолеты Л-39, Су-25, Су-24МР, Ил-76ТД, вертолеты Ми-8 и Ми-24.