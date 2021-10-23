Абакан, 23 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили об ухудшении погоды 24 октября. По региону ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами местами до 25 м/с, в горах — до 30 м/с, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС со ссылкой на данные Хакасского гидрометцентра.

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Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности. По данным ведомства, непогода может нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит гибелью сельскохозяйственных культур.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами», — подчеркнули в управлении.