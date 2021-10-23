Москва, 23 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице. Об этом сообщается на сайте МВД России.

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В карточке розыска указано, что Савельвев родился в Минске в 1989 году. Он «разыскивается по статье УК», в рамках именно какого дела не указывается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, портал gulagu.net обнародовал видезаписи пыток заключенных. По данным портала, пытки совершались в туберкулезной больнице в Саратовской области. После обнародования видеозаписей было возбуждено уголовное дело.

Про Савельева известно, что он не является программистом по образованию, однако он учился сам и в колонии его взяли на работу, связанную с электронным документооборотом и видеозаписями. Таким образом он получил доступ к видеоархивам.

Напомним, что в Кремле заявили, что публикация видеозаписей пыток в местах лишения свободы стала поводом для достаточно активных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств.