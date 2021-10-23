Барнаул, 23 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Алтайском крае сегодня, 23 октября, и ночью 24 октября, значительно ухудшатся погодные условия. По данным территориального ГУ МЧС РФ, местами в предгорных районах усиление юго-западного ветра до 27 метров в секунду.

cjohnson7 from Rochester, Minnesota Ветер

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«При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе», — напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, погода не перестаёт удивлять жителей Алтайского края: если 21 октября, температура воздуха там поднималась до +20 °C, то уже 22 октября пошли дожди с мокрым снегом.

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