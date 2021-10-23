Омск, 23 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Омской области продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба, на 23 октября зарегистрировао уже 93 346 случаев заражения. Причём 420 из них — только за последние сутки.

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Также известно, что общее число вакцинированных жителей области составляет уже 670 921 человек, из них 553 376 человек получили оба компонента вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в омском цирке с 22 октября вновь начал работать пункт вакцинации от COVID-19.

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