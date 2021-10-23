Калуга, 23 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 167 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 23 октября. Днём ранее, 22 октября, в регионе было зарегистрировано 164 случая.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 571 человека, 49 218 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 814 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.