23 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Украина намерена помочь Молдавии поставкой газа.

Оксана Переможенко, , 12:12 — REGNUM Украина намерена помочь Молдавии поставкой газа, сообщил 22 октября секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По словам чиновника, украинское правительство будет рассматривать этот вопрос и поможет Молдавии, чтобы та смогла преодолеть кризис из-за дефицита газа. По словам Данилова, газ Украина даст «в пользование на определённый период, чтобы Молдавия потом его вернула».

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Крокодил» и «Леся из СТРАНЫ». Многих возмутило решение Киева. Люди указали на то, что украинские больницы, школы и детские сады остаются без отопления, но Киев в это же время готов помочь соседней Молдавии.

«Они там вообще?» — не понимает Техно.

«Да у нас этого газа ну просто завались. Бери из трубы сколько хошь…» — с сарказмом добавил Дмитрий Н.

«Бесплатный только сыр в мышеловке. За этот газ заплатим в итоге все мы!» — считает один из комментирующих.

«Можно ещё пару областей подарить Молдове, лишь бы «агрессору» было плохо», — смеется Никола П.

«Вот на месте молдаван я бы хорошо подумал бы перед тем, как согласиться принимать бесплатный украинский газ. Как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке…» — отметил Aleksandr S.

«Эти твари отопление не включают, зато помогают Молдове, когда же судить всю эту мразь зелёную (зеленый — партийный цвет политической силы «Слуга народа» — О. П.) будут?» — возмутился Oleg.

«Нищие, но щедрые», — смеется And.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день 1858

«Видать, [президент Молдавии Майя] Санду нагнула хриплое убожество таким образом за ситуацию с [судьей] Чаусом», — пишет один из комментирующих.

«Манипуляция! Сказали, что будут поставлять газ бесплатно, с условием, что его позже вернут, т. е. в долг», — посетовал Nightlean.

«А за чей счёт банкет? Из кармана украинцев?» — спросил Василич.

«Геноцидники в действии… Это ж как надо ненавидеть свой народ?..» — поинтересовалась Svetlana C.

«Не, ну не дебилы??? В ковидных больницах холодина!!! Детские сады без газа!!! А мы молдаванам отдадим… Это типа никак украинцы не передохнут до нужной цифры? Попробуем заморозить???» — возмутилась Надежда Б.

«Кто-то делает ошибки, а народ расплачивается за грехи властей!» — считает Галя.

«Можем себе позволить с барского плеча», — с сарказмом пишет Наталья Ш.

«Что Штаты приказали, то и делают», — добавил Александр.

«Так дальше жить нельзя. Это уже предел», — отреагировала Angelina.

«Итак, у Зеленского решили, что Украина милостиво одолжит Молдове газа на отопительный сезон. Денег брать не будут: мол, потом вернёте. У меня такой вопрос: а почему одолжить газ Молдове не может Румыния, которая типа планирует эту самую Молдову интегрировать? А я вам расскажу, почему: потому что Румыния — белые люди. А Украина — колония, которую белые люди используют в своих интересах. И именно за это в своё время стоял Майдан. Кстати, о газовой помощи Молдове. Молдова, видите ли, не может договориться с Газпромом о продлении контракта на газ. Газпром обещает Молдове скидку в 25%, а та просит 50%. Украина же платит полную рыночную цену за тот же российский газ и даже чуть более того (с учётом торговой наценки фирм, его ей перепродающих). А чего, богатая страна, можем позволить», — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер», публицист Юрий Ткачёв.

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