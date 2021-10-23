Иркутск, 23 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 23 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5288 человек, причём рекордные 25 добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 118 570 человек (+435 за сутки). Госпитализированы 4363 (+94 за сутки).

Выздоровели 105 635 пациентов (+233 за сутки). Ещё 472 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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