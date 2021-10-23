Абакан, 23 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Хакасии за последние сутки зарегистрировано семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались шесть женщин в возрасте от 63 до 86 лет, а также мужчина 82 лет. Таким образом, всего с начала года жертвами COVID-19 в республике стали 897 человек.

В настоящее время в ковидных стационарах Хакасии лечатся 1449 пациентов, из которых 13 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё почти 5,3 тыс. носителей коронавируса.

«Под медицинским наблюдением находятся 5 381(-49)человек, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.

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