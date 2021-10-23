Красноярск, 23 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае, по данным на сегодня, 23 октября, зарегистрировано всего 126 206 случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки зарегистрировано 564 случая заражения. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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Уточняется, что под медицинским наблюдением на дому находятся 38 069 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3553 человека.

При этом снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 2805 человек.