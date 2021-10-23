Барнаул, 23 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 23 октября прививки получили 745 112 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 5273 человек. Такие данные приводит оперштаб.

PublicDomainPictures Вакцинация

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Из общего числа привитых 46 721 житель региона получили первую прививку (+1540 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 687 312 человека (+3192 за сутки). Также известно о 11 079 ревакцинированных (+541 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 036 948 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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