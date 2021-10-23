Барнаул, 23 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае всё более ухудшается. По данным оперативного штаба на 23 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6054 человек, причём суточное число погибших побило все рекорды — 31 человек. Такого ещё не было с начала пандемии.

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Тяжелобольных насчитывается 815 (+7 за сутки), из них 296 подключены к аппаратам ИВЛ (+8 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (18 362 человека, +631 за сутки) и ОРВИ (57 696 человек, +332 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1464 детей (+39 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (85 054 человека, +409 за сутки) новый вирус победили 61 114 человек (всего +142 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 9879 (+104) за сутки.

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