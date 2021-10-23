Челябинск, 23 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 погибли ещё 29 человек. Такие данные за последние сутки сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе от этого заболевания скончались 4014 пациентов. Каждый день на Южном Урале фиксируют десятки смертельных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 106 914 заразившихся. Выздоровели 88 603 пациента.