Улан-Удэ, 23 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 159 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Kraszdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 136 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике подтверждено более 61,8 тыс. случаев инфицирования, почти половина из которых пришлась на жителей Улан-Удэ. Излечились от COVID-19 к настоящему времени 53,4 тыс. человек, в том числе 278 за последние сутки.