Челябинск, 23 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Челябинской области 22 октября обнаружили 435 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 106 914 заразившихся. Вылечились 88 603 пациента.

Число больных COVID-19 насчитывается уже 12 985 человек. Пока это количество продолжает расти.