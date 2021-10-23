Барнаул, 23 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Власти Алтайского края признали провал кампании по массовой вакцинации от коронавируса. Подробности сообщает официальный сайт правительства региона.

Mil.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

«Вакцинация у нас пошла плохо. Всего в регионе 2 миллиона 300 тысяч жителей, из которых 500 тысяч детей, около 700 тысяч людей пенсионного возраста. К октябрю нам надо было вакцинировать 1 миллион 100 тысяч человек, а у нас вакцинированы полностью около 700 тысяч», — пояснил алтайский губернатор Виктор Томенко в интервью ТАСС.

Судя по его словам, в регионе не исключён дефицит кислорода из-за огромного количества нуждающихся в нём тяжелобольных с COVID-19.

«Показатели заболевания высокие, мы вновь разворачиваем койки, уже развернуто 4,5 тысячи мест, увеличилось потребление кислорода. В сутки нам нужно 45 тонн кислорода, а собственное производство у нас — 6 тонн», — отметил Виктор Томенко.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По словам вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой, он вошёл в число 14 регионов, где с 15 по 22 октября, ухудшилась обстановка с заболеваемостью COVID-19.

Читайте также: В Алтайском крае число жертв коронавируса перевалило за шесть тысяч человек

О том, что на Алтае будет введено QR-кодирование, сообщил губернатор края Виктор Томенко. По его словам, это произойдет в конце октября — начале ноября — мол, необходимо время, чтобы подготовиться.

Читайте также: QR-коды собираются ввести в Алтайском крае