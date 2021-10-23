Кызыл, 23 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в возрастной группе до 17 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 71 заболевшего мужчин — 31, женщин — 40. По возрасту: детей до 17 лет — 28, от 18 до 49 лет — 26, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 9», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 13 296.

В настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся 379 пациентов, в том числе 62 ребёнка. К аппаратам ИВЛ подключены 24 тяжёлых больных. Занятость коечного фонда составила 73% 520 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Владислав Ховалыг выразил обеспокоенность ростом заболеваемости среди детей. В связи с этим он принял решение отпустить школьников на каникулы на неделю раньше, с 25 октября.