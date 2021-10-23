Чита, 23 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 23 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 74 531, причём 299 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 63 888 пациентов (+223 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1548 человек (+8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 160 находятся в тяжёлом состоянии (+4 за сутки), 57 пациентов (+7 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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