Горно-Алтайск, 23 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Пожилым жителям Республики Алтай предписали оставаться дома. Глава региона Олег Хорохордин 22 октября подписал распоряжение о введении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из к /ф «Старики-разбойники». реж. Эльдар Рязанов. 1961. СССР Юрий Никулин

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Согласно документу, все неработающие граждане старше 65 лет, а также работающие в дистанционном режиме должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. При этом они могут выходить из квартир для прогулок, выгула собак, а также выноса мусора, но не более чем на 100 метров от дома.

«Данные ограничения не коснутся жителей, которые переболели коронавирусом менее шести месяцев назад, и тех, кто вакцинировался от коронавируса», — добавили в правительстве.