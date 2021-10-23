Улан-Удэ, 23 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1948.

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В настоящее время в ковидных стационарах региона лечатся 800 пациентов, состояние 628 из которых осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 94 тяжёлых больных, 47 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё более 2,7 тыс. носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1007 коек: занято — 800, свободно — 207 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,4%», — добавили в оперштабе.