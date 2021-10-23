Кызыл, 23 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Каникулы школьников в Туве продлятся две недели — с 25 октября по 7 ноября. Об этом написал в своём блоге глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

http://www.eduportal44.ru Класс

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

По его словам, в регионе фиксируется рост заболеваемости COVID-19, в связи с этим ситуация становится тревожной. 22 октября было зарегистрировано 70 новых носителей коронавируса, больше половины из которых дети.

«Ради здоровья наших детей принял решение о том, что каникулы для школьников начнутся на неделю раньше и продлятся с 25 октября по 7 ноября. Подчеркиваю, это нужно для стабилизации эпидемиологической обстановки, чтобы не подвергать детей опасности, а не для свободного времяпрепровождения», — отметил он.