Сент-Этьен, Франция, 23 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Футбольные клубы «Сент-Этьен» и «Анже» сыграли боевую вничью в матче одиннадцатого тура французской Лиги 1. Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле стадиона «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и закончилась с ничейным результатом 2:2.

На голы «Анже» в исполнении защитника из Кот-д'Ивуара Исмаэля Траоре (28-я минута) и полузащитника Анжело Фюльжини (56-я), «Сент-Этьен» ответил мячами тунисского нападающего Вахби Хазри (61-я) и защитника Микаэля Наде (90+4-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Анже» стало 17 очков, что позволяет клубу занимать четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Сент-Этьена» пять очков и последнее место.