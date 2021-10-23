Кемерово, 23 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1456 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 23 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находятся 15 636 человек.

Всего в регионе выявлено 61 343 случая заражения коронавирусом, 58 467 человек выздоровели, 1420 пациентов скончались.