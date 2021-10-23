Абакан, 23 октября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Хакасии побит рекорд по госпитализации пациентов с COVID-19. За сутки 22 октября в ковидные стационары республики попали 202 человека — это максимальное число за весь период пандемии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Количество развёрнутых коек достигло 1665, из которых к настоящему времени занято 1497. 600 подключенных к кислороду коек заняты пациентами.

Ещё около 5 тыс. носителей коронавируса проходит лечение в амбулаторном режиме.