Барнаул, 23 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Алтайском крае, который стал одним из регионов, где существенно ухудшилось ситуация по коронавирусу, собираются вводить QR-коды для посещения общественных мест. Как пояснил ИА «Амител» министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, его можно получить на сайте «Госуслуги»: либо сохранить на телефон, либо распечатать.

geralt QR-код

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«С помощью мобильного приложения «Стопкоронавирус», разработанного Министерством цифрового развития РФ, на входе в учреждение у посетителей будут проверять коды. Сразу можно будет понять, действителен ли сертификат», — чиновник.

Также, по его словам, при себе нужно будет иметь удостоверение личности желательно — паспорт или водительские права. Где будут обязательны QR-коды решит оперштаб по борьбе с коронавирусом в Алтайском крае.

Как сообщало ИА REGNUM оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 22 октября 2021 года общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6023 человек, причём сразу 24 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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