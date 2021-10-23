Чита, 23 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края, где отмечается значительное увеличение распространения коронавируса, объявили о начале действия в регионе с 25 октября обязательных QR-кодов для населения. Соответствующее постановление подписано забайкальским губернатором Александром Осиповым. Подробности сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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"Теперь попасть на территорию открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, детских спортивных секций, музеев, зоопарков, гостиниц, аттракционов, кинотеатров, театров, концертных организаций, цирков, саун, СПА, массажных, маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, а также салонов красоты, химчисток, стационарных оздоровительных учреждений санаторного типа, санаториев, учреждений социального обслуживания и здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, предприятий общественного питания можно только при наличии сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо QR-кода, которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины», — пояснил зампред регионального правительства Александр Бардалеев.

По его словам, альтернативой будет считаться справка о том, что человек перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) не более шести месяцев назад.

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства и предоставляется документ, удостоверяющий личность. Также приостановлена работа детских лагерей дневного прибывания.

Граждане в возрасте старше 65 лет, которые не вакцинированы, должны соблюдать режим самоизоляции. Работодатели должны организовать перевод на дистанционную работу сотрудников в возрасте 65 лет и старше.

«Это не касается пенсионеров, имеющих QR-коды сертификата вакцинации, QR-коды сертификата о перенесенном заболевании COVID-19, иные документы, подтверждающие получение гражданином вакцины либо перенесенного заболевания (COVID-19), и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев», — пояснили в пресс-службе забайкальского правительства.

Кроме того, привитым гражданам пожилого возраста, беременным женщинам рекомендовано воздерживаться от посещения мест массового скопления людей. Посещать предприятия сферы услуг, аптеки, магазины продуктов питания и товаров первой необходимости желательно в первые три часа после их открытия.

Дети до 18 лет могут посещать спортивные секции, музеи, концертные организации, кинотеатры, предприятия сферы услуг, общественного питания только в сопровождении родителей либо законных представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 22 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 74 232, причём 289 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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