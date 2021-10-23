Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Достичь соглашения с Пакистаном об использовании его воздушного пространства рассчитывает администрация Белого дома. Об этом 23 октября сообщает телекомпания CNN.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В США предполагают использовать воздушное пространство Пакистана для проведения разведывательных и военных операций на территории соседнего Афганистана. В свою очередь, власти Пакистана рассчитывают на заключение с США меморандума о взаимопонимании. На его основании США будут оказывать поддержку Исламабаду в борьбе с террористами и выстраивании отношений с Индией. При этом не исключается, что условия сделки могут быть изменены с обеих сторон.

В настоящее время США пользуются воздушным пространством Пакистана для своих целей без договора, однако такое положение дел подвергает их риску.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пакистан и США провели непростые переговоры в Исламабаде на фоне ухудшения отношений между двумя странами.

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