Оттава, 23 октября, 2021, 03:13 — ИА Регнум. Обязательства по размещению на своей территории 322 граждан Афганистана, связанных с НАТО, взяло на себя правительство Канады. Об этом сказано в заявлении канадского минобороны, распространенного 22 октября по итогам завершившейся в Брюсселе встречи министров обороны альянса.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

Глава минобороны Канады Харджит Сингх Саджан объявил, что на территорию страны будут переселены 322 афганца, связанные с НАТО, и члены их семей. Люди будут доставлены во временные лагеря пребывания в Европе из Кувейта и Катара. Перед отправкой в Канаду они пройдут все необходимые процедуры проверки.

В ходе эвакуации из Афганистана власти Канады вывезли в страну 3,7 тыс. человек, в том числе канадцев, афганцев и граждан других стран. В октябре премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна примет 40 тыс. афганцев, эвакуированных в США и другие страны из Афганистана.