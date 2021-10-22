Лондон, 23 октября, 2021, 00:09 — ИА Регнум. 22 октября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» одержал уверенную победу над «Астон Виллой». Встреча, проходившая в рамках девятого тура Английской Премьер-лиги, завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

ФК «Арсенал»

Первый мяч на экваторе первого тайма забил опорный полузащитник сборной Ганы Томас Парти после передачи Эмиля Смит-Роу — 1:0. На 45+6-й минуте Обамеянг удвоил преимущество хозяев, добив мяч в пустые ворота после удара с одиннадцатиметровой отметки — 2:0. В дебюте второй половины Смит-Роу довел счет до разгромного — 3:0. Голевую передачу записали на Обамеянга. Единственный мяч гостей на 82-й минуте забил 20-летний английский полузащитник Джейкоб Рэмзи — 3:1.

Желтые карточки: Уоткинс — 2, Мингс — 27, Макгинн — 32, Локонга — 45+1, Таргетт — 61, Обамеянг — 66, Луис — 84.

Бригада арбитров: Крейг Поусон | Ричард Уэст | Даниэль Робатан |Майкл Солсбери | Майкл Оливер.

Составы команд:

«Арсенал»: Рамдзейл, Уайт, Габриэл, Тавареш, Томиясу, Парти, Сака, Смит-Роук, Локонга (Мэйтленд-Найлз, 73'), Ляказетт (Эдегор, 68'), Обамеянг (Мартинелли, 90').

«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Мингс, Туанзебе (Бэйли, 46'), Кэш, Таргетт, Луис, Макгинн, Буэндиа (Рэмзи, 68'), Ингз (Эль-Гази, 77'), Уоткинс.