Кишинёв, 22 октября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Прекращение подачи газа к Вечному огню на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишинёве явилось результатом технической ошибки, которая уже устранена, заявила 22 октября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, передаёт Moldova 1.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Плохой игрок

Гаврилица «Это было технической ошибкой. Её уже устранили. Вечный огонь горит».

Глава молдавского правительства пояснила, что Вечный огонь потушили, потому что в газотранспортной сети упало давление газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавское минооброны заявило, что Вечный огонь пока не будет гореть из-за недостатка газа в республике.