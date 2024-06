Токио, 22 октября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Японский издатель Square Enix убрал защиту от копирования Denuvo из нескольких своих игр. Об этом 23 октября сообщает портал Kotaku.

Компания Square Enix Логотип компании Square Enix

Модуль, который так не любят геймеры, был удалён из игр Nier Replicant, Rise of the Tomb Raide r и Shadow of the Tomb Raider. Издание NME отметило, что обычно Denuvo удаляют из игр, релиз которых состоялся давно и которые пираты уже взломали, но Nier Replicant явно не подходит под эту категорию, поскольку ещё не была взломана.

Автор статьи предположил, что Square Enix могла отказался от Denuvo из-за возможных проблем совместимости с будущими процессорами Intel Alder Lake или же из-за того, что у неё попросту истёк срок действия лицензии.

Отметим, что Square Enix не первый раз удаляет Denuvo из своих игр. Ранее компания убрала этот модуль из Life is Strange: True Colors, причём, сделала она это через несколько дней после её релиза.