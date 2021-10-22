Вашингтон, 22 октября, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Универсальный десантный корабль ВМС США Bonhomme Richard четверо суток горел у причала базы в Сан-Диего из-за того, что ни один из членов экипажа не сумел нажать кнопку автоматической системы пожаротушения, сообщает 22 октября ИА Красная Весна со ссылкой на материалы расследования, опубликованные Военно-морским институтом США USNI News.

U.S. Navy Десантный корабль USS Bonhomme Richard ВМС США

Сгоревший 12 июля 2020 года универсальный десантный корабль Bonhomme Richard класса Wasp водоизмещением более 40 тыс. тонн был одним из крупнейших в мире кораблей такого типа, однако полностью вышел из строя из-за матроса, устроившего поджог, и экипажа, неспособного справиться с огнём.

Американские военные моряки даже не нажали кнопку активации нагнетающей пену спринклерной системы пожаротушения корабля (AFFF).

«Кнопка так и не была нажата, и ни один из опрошенных членов экипажа не подумал об этом действии и не имел конкретных знаний относительно расположения этой кнопки или ее функции», — указано в отчете.

«Чтобы проиллюстрировать степень общей деградации: в день пожара 87% корабельных пожарных подразделений пребывали в состоянии бездействия по причине неспособности эксплуатировать свое оборудование», — установили следователи.

Кроме того, было выяснено, что ещё до возгорания на борту УДК Bonhomme Richard его экипаж 14 раз подряд не смог сдать зачёты по борьбе с огнем.

«Чтобы проиллюстрировать этот момент: экипаж не мог уложиться в норматив времени для развертывания средства пожаротушения 14 раз подряд, вплоть до 12 июля 2020 года, когда эти навыки необходимо было применить в дело».

«Удивительно, что никто на месте происшествия не знал, как активировать систему, и не был достаточно знаком с ней, чтобы активировать ее», — рассказал бывший офицер ВМС и эксперт по обороне Института Хадсона Брайан Кларк.

По оценке издания Business Insider, в ценах 1998 года универсальный десантный корабль Bonhomme Richard обошелся госбюджету США в $750 млн, а на момент пожара стоимость корабля составляла примерно $2 млрд.