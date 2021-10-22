Пожар ценой $2 млрд. ВМС США в шоке от причин утраты УДК Bonhomme Richard
Вашингтон, 22 октября, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Универсальный десантный корабль ВМС США Bonhomme Richard четверо суток горел у причала базы в Сан-Диего из-за того, что ни один из членов экипажа не сумел нажать кнопку автоматической системы пожаротушения, сообщает 22 октября ИА Красная Весна со ссылкой на материалы расследования, опубликованные Военно-морским институтом США USNI News.
Сгоревший 12 июля 2020 года универсальный десантный корабль Bonhomme Richard класса Wasp водоизмещением более 40 тыс. тонн был одним из крупнейших в мире кораблей такого типа, однако полностью вышел из строя из-за матроса, устроившего поджог, и экипажа, неспособного справиться с огнём.
Американские военные моряки даже не нажали кнопку активации нагнетающей пену спринклерной системы пожаротушения корабля (AFFF).
«Кнопка так и не была нажата, и ни один из опрошенных членов экипажа не подумал об этом действии и не имел конкретных знаний относительно расположения этой кнопки или ее функции», — указано в отчете.
«Чтобы проиллюстрировать степень общей деградации: в день пожара 87% корабельных пожарных подразделений пребывали в состоянии бездействия по причине неспособности эксплуатировать свое оборудование», — установили следователи.
Кроме того, было выяснено, что ещё до возгорания на борту УДК Bonhomme Richard его экипаж 14 раз подряд не смог сдать зачёты по борьбе с огнем.
«Чтобы проиллюстрировать этот момент: экипаж не мог уложиться в норматив времени для развертывания средства пожаротушения 14 раз подряд, вплоть до 12 июля 2020 года, когда эти навыки необходимо было применить в дело».
«Удивительно, что никто на месте происшествия не знал, как активировать систему, и не был достаточно знаком с ней, чтобы активировать ее», — рассказал бывший офицер ВМС и эксперт по обороне Института Хадсона Брайан Кларк.
По оценке издания Business Insider, в ценах 1998 года универсальный десантный корабль Bonhomme Richard обошелся госбюджету США в $750 млн, а на момент пожара стоимость корабля составляла примерно $2 млрд.