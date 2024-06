Вашингтон, 22 октября, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Джейми Линн Спирс, младшая сестра Бритни Спирс, обвинила своих родителей в принуждении сделать аборт. Об этом 22 октября пишет издание TMZ.

Кадр из клипа на песню Baby One More Time Бритни Спирс

По словам Джейми Линн Спирс, родители уговаривали её сделать аборт или отдать ребёнка на усыновление, так как на момент беременности ей было всего 16 лет. Однако Спирс была против, после чего ей запретили общаться с другими людьми, в том числе с собственной сестрой.

Позже родители Джейми Линн Спирс всё же согласились на рождение внучки. Это произошло после того, как они заключили сделку с журналом OK! на публикацию эксклюзивного интервью о беременности дочери.

Добавим, что Джейми Линн Спирс планирует выпустить мемуары под названием I Must Confess: Family, Fame, and Figuring it Out («Я должна признаться: семья, слава и их разгадка»). Книга выйдет в январе 2022 года.