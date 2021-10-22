Москва, 22 октября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Ситуацию в Афганистане, Сирии, Йемене, Эфиопии, Венесуэле и на Украине обсудили на встрече 22 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Мир в Сирии

Стороны согласились, что всем, кто пострадал из-за ситуации в этих странах, нужно оказывать помощь «без предварительных политических условий». Помощь должна предоставляться «в строгом соответствии с руководящими принципами гуманитарного содействия», зафиксированными в резолюции 46/182 Генассамблеи ООН.

Лавров заявил, что Москва будет и дальше взаимодействовать со специализированными агентствами ООН в интересах эффективного решения насущных гуманитарных задач. Стороны выразили обоюдное желание способствовать поддержанию стабильности и безопасности в различных регионах мира.