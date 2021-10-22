Подгорица, 22 октября, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Российскому бизнесмену и бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову предоставлено политическое убежище в Черногории. Об этом сообщил адвокат Исмаилова 22 октября.

Terfili На границе с Черногорией

Исмаилова уже освободили из черногорской тюрьмы, где он ждал экстрадиции в Россию, передают РИА Новости.

Напомним, что 15 октября Генпрокуратура России сообщила о том, что в Черногорию был направлен запрос о выдаче Исмаилова. Он находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. В Подгорице о задержании Исмаилова сообщили 1 октября. В черногорской столице бизнесмен жил в частном арендованном особняке. По сведениям СМИ, Исмаилов находится в дружеских отношениях с президентом Черногории Мило Джукановичем.