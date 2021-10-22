Улан-Батор, 22 октября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. О достигнутом сегодня, 22 октября, соглашении с правительством Монголии по схеме прохождения трассы газопровода «Союз Восток» сообщили в пресс-службе Газпрома.

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

Решение принято на заседании, которое состоялось в Улан-Баторе в рамках реализации меморандума о проекте трубопроводных поставок через Монголию газа из России в Китай.

Российскую сторону на переговорах представлял заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов, монгольскую сторону — вице-премьер страны Сайнбуянгийн Амарсайхан.

Обсудив ход разработки технико-экономического обоснования проекта «Союз Восток» и заслушав предварительные результаты, стороны «согласовали предложенную компанией специального назначения схему прохождения трассы газопровода». Эта схема будет использована при разработке технико-экономического обоснования.

Добавим, что власти Монголии уже приняли меры поддержки реализации проекта газопровода. Важным является шаг по резервированию монгольским правительством земельных участков под размещение объектов газопровода.

Напомним, технико-экономический анализ проекта строительства газопровода «Союз Восток» был утверждён в апреле. «Союз Восток» пройдёт по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири — 2».