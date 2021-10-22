Рим, 22 октября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Еврокомиссия не принимала и не намерена принимать никаких решений о финансировании строительства стены между странами ЕС и Белоруссией, заявил в пятницу, 22 октября, премьер-министр Италии Марио Драги.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Он напомнил, что Италия сталкивается с проблемой нелегальной миграции давно и что все это время ЕС не удавалось принять согласованное решение по данному вопросу.

К проблеме нелегальной миграции нужно подходить одинаково, о каком бы ее направлении ни шла речь, решить эту проблему ЕС может только общими силами, добавил Драги.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.